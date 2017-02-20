Лавров обвинил американские спецслужбы в прослушке российского посла

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил американские спецслужбы в прослушивании разговоров посла России в США Сергея Кисляка. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, представители разведсообщества официально, хотя и на условиях анонимности, рассказывали американским журналистам о том, что линии связи посла Кисляка рутинно прослушивались, включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, исполняя свои обязанности.

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Лавров напомнил, что информация о прослушке телефонных бесед главы российской дипмиссии в Вашингтоне появилась на фоне скандала о переговорах бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с Москвой.

Глава российского МИД призвал обращать внимание на действия тех, кто давно доказал, что пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе не вполне законными способами.

13 февраля Трамп принял заявление Флинна об отставке с должности советника по национальной безопасности. В документе тот указал, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с российским послом.

22 января издание The Wall Street Journal сообщило, что американская контрразведка провела расследование предполагаемых связей между Флинном и Россией. Ключевым вопросом стали его телефонные разговоры с Кисляком, состоявшиеся в конце декабря.