Бывший глава Курильского района получил 4 года колонии за махинации с жильем

Бывший глава Курильского района Сахалинской области Тигран Авенян приговорен к лишению свободы за махинации при переселении людей из аварийного и ветхого жилья. Как передает во вторник, 21 февраля, ТАСС, об этом известили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 2011-2012 годах подсудимый через подконтрольные ему фирмы завышал стоимость работ по сносу ветхих и аварийных домов. «В результате он похитил свыше 15 миллионов рублей бюджетных денежных средств», — сказано в сообщении.

Курильский районный суд признал его виновным в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения») и приговорил к четырем годам колонии общего режима и 500 тысячам рублей штрафа.

Суд также удовлетворил гражданский иск и предписал взыскать с Авеняна сумму причиненного им ущерба. Кроме того, на протяжении трех лет он не сможет работать в госорганах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях, организациях и учреждениях.

15 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Следственном комитете России сообщил о том, что ведомство вынесло решение о привлечении в качестве обвиняемого в особо крупном мошенничестве бывшего члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дениса Вороненкова. Ему заочно инкриминируется организация рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов.