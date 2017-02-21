В Кремле отказались рассуждать о признании ДНР и ЛНР

Москва считает неуместным вопрос об условиях, при которых Россия могла бы признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает во вторник, 21 февраля, корреспондент «Ленты.ру».

«В данной ситуации виртуальные рассуждения неуместны и неприменимы», — отметил Песков. Он подчеркнул, что на текущий момент обе республики не признаны Москвой или Киевом.

При этом они находятся «в жесточайшей блокаде», которая и подтолкнула российские власти на признание документов, выданных жителям Донбасса, указал официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании на территории страны «документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей». В соответствии с указом жители упомянутых территорий могут въехать в Россию без оформления виз.

В Киеве сочли указ нарушением международного права. Кремль, в свою очередь, подчеркивал, что указ соответствует правовым нормам и не приравнивает выданные в Донбассе документы к украинским паспортам.