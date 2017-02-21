Спорт
 

«Саттон» расторг контракт с поевшим во время матча 125-килограммовым вратарем

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Английский клуб «Саттон Юнайтед», выступающий в пятом дивизионе чемпионата страны, расторг контракт с 125-килограммовым голкипером Уэйном Шоу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Такое решение руководство клуба приняло из-за расследования, которое было открыто Футбольной ассоциацией Англии в отношении голкипера.

Видео: Матч!ТВ

Во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» 45-летний вратарь, находясь на скамейке запасных, съел кусок пирога. Оказалось, что на это событие принимались ставки с коэффициентом 9.0. Шоу был в курсе этого и специально решил помочь друзьям заработать.

Встреча «Саттона» и «Арсенала» прошла в понедельник и завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».

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