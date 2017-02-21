В сети похвалили Алиева за решение назначить жену вице-президентом Азербайджана

Пользователи сети оценили решение президента Азербайджана Ильхама Алиева назначить свою супругу Мехрибан на должность первого вице-президента республики. В Twitter появилось множество постов, посвященных распоряжению главы государства.

Многих новость из Азербайджана рассмешила. «Вот это я понимаю "переписал имущество на супругу"», — восхитился решением Алиева пользователь с ником Dimsmirnov175.

Некоторые с иронией упрекнули критиков Алиева в банальной зависти. «Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом, а ты сидишь как сыч холостой», — посмеялся Atticusflinch.

«Все так удивлены, что вице-президентом Азербайджана стала жена президента, будто бы ранее президентом Азербайджана не стал сын президента», — добавил один из микроблогеров.

Алиев распорядился назначить свою жену Мехрибан первым вице-президентом республики 21 февраля. Эта должность была введена по результатам референдума об изменениях в Конституцию Азербайджана, прошедшего в сентябре 2016-го.

Научный сотрудник Института экономики РАН, специалист по проблемам Кавказа Александр Караваев отметил, что Алиева уже много лет воспринимается в Азербайджане как второй человек в государстве. «И все понимают, что коль скоро и формальная, и неформальная ответственность ложится на супругу президента, она в полной мере несет ожидания быть его преемником», — сказал эксперт Национальной службе новостей (НСН).