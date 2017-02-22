СМИ узнали о решении России напрямую поставлять коксующийся уголь в Донбасс

Власти России решили напрямую поставлять самопровозглашенным республикам Донбасса коксующийся уголь, широко использующийся в металлургии. Об этом газете «Взгляд» сообщил источник в российском энергетическом секторе.

Такое решение принято из-за проблем, которые стали испытывать предприятия, расположенные на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Работа заводов нарушилась в связи с остановкой поставок российского коксующегося угля, который транспортировался через контролируемые Киевом территории. Сейчас это невозможно из-за блокады железнодорожного сообщения между Украиной и Донбассом.

Близкий к руководству самопровозглашенных республик источник рассказал газете, что рассчитаться за поставленный напрямую российский уголь предприятия не смогут, поскольку они по-прежнему контролируются различными украинскими олигархами, и поэтому все расчеты проходят через Киев. «Таким образом, сам [президент Украины Петр] Порошенко и иже с ним дают Донбассу сигнал к национализации предприятий. Они просто не оставляют донецким и луганским предприятиям другого выхода», — пояснил собеседник издания.

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О продолжающихся закупках российского угля Киевом 19 января упомянул глава украинского МВД Арсен Аваков. «А ничего, что мы закрываем уголь со своей оккупированной территории от наших украинских граждан, в то время как от РФ продолжаем спокойно получать уголь — 10 миллионов тонн в год?» — цитирует министра «Интерфакс-Украина».

Блокада связывающих Украину и Донбасс транспортных узлов началась в конце января этого года. Ключевые железнодорожные объекты были захвачены ветеранами силовой операции на юго-востоке страны и депутатами, выступающими против торговли с ДНР и ЛНР; акцию поддержали и активисты в Киеве. В результате на тепловые электростанции перестал поступать использующийся в качестве топлива уголь-антрацит, а в энергетическом секторе был объявлен чрезвычайный режим.

В настоящее время единственной альтернативой антрациту из Донбасса могут быть только поставки электроэнергии или газа из России, подчеркивали украинские власти. Однако Киев продолжает искать другие варианты. В частности, как сообщал «Корреспондент.net», рассматривается возможность закупки угля у Австралии и Китая.