Поевшему во время матча вратарю предложили работать дегустатором пирогов

Cеть супермаркетов Morrisons предложила бывшему вратарю английского футбольного клуба «Саттон Юнайтед» Уэйну Шоу должность официального дегустатора пирогов. Об этом сообщает The Independent.

«Выступление Уэйна сделало его самым известным знатоком пирогов в стране. Нас впечатлила его приверженность еде даже во время матча, ведь хороший горячий пирог — лучшее, что может быть. Пусть и во время главного матча в вашей карьере», — заявил представитель Morrisons Тесса Кэллахан.

21 февраля «Саттон» расторг контракт с Шоу, который в концовке матча 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2) съел кусок пирога на скамейке запасных. Оказалось, что на это событие сделали ставки в букмекерской конторе несколько друзей 125-килограммового вратаря, а он был в курсе произошедшего.

Позднее Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении Шоу за нарушение запрета для футболистов на игру на тотализаторе.