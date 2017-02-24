Временным поверенным в делах России при ООН назначен Петр Ильичев

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев назначен временным поверенным в делах в связи с кончиной посла Виталия Чуркина. Об этом РИА Новости сообщили в российском постпредстве.

«Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН», — сообщили в дипмиссии. Руководить работой дипмиссии он будет до назначения нового постпреда при всемирной организации.

Ильичев родился 11 марта 1966 года. 5 декабря 2013 года он получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, сообщает «Интерфакс».

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Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, за день до своего 65-летия. Как сообщила газета The New York Post, у дипломата ухудшилось самочувствие из-за «проблем с сердцем», его доставили в тяжелом состоянии в одну из больниц, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.