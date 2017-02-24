Парламентарии России и Украины встретились в Вене и обсудили конфликт в Донбассе

Российские и украинские парламентарии провели встречу в Вене в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, где обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской делегации вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

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По его словам, в переговорах также приняли участие генсек ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и председатель Ассамблеи Кристин Муттонен.

Толстой высказал «настоятельное пожелание вернуть Киев в русло минских соглашений и соблюдать их пункт за пунктом для того, чтобы достичь цели», остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Муттонен предложила главам делегаций двух стран провести отдельные переговоры по этому вопросу и более детально и взвешенно подойти к решению существующих проблем.

«Мы выразили готовность общаться с нашими коллегами для того, чтобы помочь им в разрешении кризисной ситуации в соседней с нами стране», — сказал вице-спикер Госдумы.

В конце января обострилась ситуация в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Это произошло после попытки украинских силовиков перейти в наступление. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

В ОБСЕ объяснили эскалацию конфликта близким расположением войск враждующих сторон, а также тем, что тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения, хотя по минским соглашениям оно должно быть отведено гораздо дальше.

Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта в Донбассе.