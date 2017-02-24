Россия пообещала блокировать в Совбезе ООН новые санкции против Сирии

Россия наложит вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий санкции в отношении Сирии за якобы имевшее место применение химоружия. Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, ТАСС со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова.

«Я очень четко объяснил свою позицию партнерам, сказав, что если он [проект резолюции] будет вынесен на рассмотрение, то мы наложим на него вето, и они знают об этом», — сказал дипломат по итогам закрытой встречи Совбеза.

Проект резолюции, как полагает Сафронков, «предвосхищает результаты расследования», которое ведут эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Кроме того, по мнению зампостпреда, он не содержит доказательств и необъективен.

На следствие, заявил дипломат, оказывается давление, чтобы «получить своего рода односторонний результат расследования». «Мы говорили, что расследование должно быть беспристрастным, объективным, независимым. Сейчас этого нет», — заметил он.

Ранее о намерении внести в Совбез ООН резолюцию по Сирии заявила постпред США Никки Хейли. «Сейчас, когда есть результаты, людям эти результаты не нравятся. Это нелепо. Сколько еще Россия будет нянчиться и оправдывать сирийский режим?», — приводит ее слова РИА Новости.

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Проект резолюции подготовили в конце декабря 2016 года Великобритания и Франция. Документ предусматривает введение санкций в отношении 11 сирийцев и 10 сирийских организаций и компаний, предположительно связанных с химическими атаками. Кроме того, предлагается запретить всем странам поставлять сирийскому правительству вертолеты, которые могут быть использованы для нападений с применением отравляющих веществ.

В августе Миссия ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии смогла установить исполнителей атак лишь в трех из девяти инцидентов. Эксперты признали правительственные силы виновными в двух атаках, боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) — в одной.

Виталий Чуркин, тогдашний постпред России при всемирной организации, комментируя эти обвинения в адрес Дамаска, усомнился в достоверности информации, изложенной в докладе по расследованию случаев применения химических веществ, допустив, что она могла быть сфабрикована террористами.