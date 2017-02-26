Трансгендер выиграл турнир по борьбе среди девушек в США

Трансгендер Мак Беггс выиграл турнир по борьбе среди девушек в городе Сайпресс (штат Техас, США). Об этом сообщает Associated Press. Видео было опубликовано на YouTube-канале WFAA Media.

17-летний Беггс находится в процессе превращения из девушки в юношу и принимает тестостерон. Перед ним стоял выбор, против каких спортсменов выступать — мужского или женского пола. Беггс предпочел состязаться с девушками и победил в каждой из схваток.

Многие из болельщиков обвинили Беггса в жульничестве, однако отмечается, что правил он не нарушал, так как обязан был бороться против того пола, который указан в свидетельстве о рождении.

В августе 2016 года спортсмен-трансгендер снялся в ролике Nike о мужестве.