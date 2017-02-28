В Кремле прокомментировали обращение хоккеистов красноярского «Енисея» к Путину

Президент России Владимир Путин не будет обсуждать события матча чемпионата страны по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» во время визита в Красноярск. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

«Никак не планируется обсуждать эту тему», — сказал Песков, добавив, что «это никак не связано с президентом».

Совещание в Красноярске состоится в среду, 1 марта, и будет посвящено вопросам подготовки города к Универсиаде, которая пройдет со 2 по 19 марта 2019 года.

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Ранее 28 февраля игроки красноярского «Енисея» записали видеообращение к Путину, в котором попросили его спасти русский хоккей с мячом. Спортсмены встали на сторону игроков «Водника», которые уступили иркутскому «Байкалу-Энергии» в матче чемпионата России со счетом 9:11. Все мячи команды забили в свои ворота, а форвард «Водника» Олег Пивоваров «отличился» 11 раз.

По словам начальника «Водника» Дмитрия Минина, голы архангельской и иркутской команд были протестом против Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).