Курорт в Карачаево-Черкесии изобразил на листовках туристов в виде баранов

На горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии нарушающих правила поведения туристов изобразили в виде баранов. Об этом в среду, 1 марта, сообщает РИА Новости.

Рисунки с баранами, которые на слишком большой скорости съезжают на лыжах с горы, катаются в состоянии опьянения и совершают другие нарушения, появились на листовках, разъясняющих нормы поведения в Архызе. Такие изображения удивили посетителей курорта.

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В компании-операторе Архыза — «Курортах Северного Кавказа» (КСК) — заявили, что изымать тираж с такими листовками организация не планирует, так как не видит в этом оскорбления для туристов. Тем не менее представители КСК пообещали провести опрос среди гостей этого развлекательного комплекса, чтобы выяснить их отношение к данной печатной продукции.

Персонажи барашка, а также джигита и девушки, катающихся на лыжах, были разработаны в 2014 году в рамках брендинга Архыза. Их впервые использовали во время горнолыжного сезона 2016-2017 годов. Персонажи применяются при оформлении сувениров и полиграфической продукции.

Как пояснили в КСК, баран символизирует непоседливого и склонного к нарушениям правил туриста, девушка — заботливость, осторожность и нежность, а джигит — смелость и джентльменское поведение.

Курортный комплекс Архыз открылся в декабре 2013 года. С тех пор, по данным КСК, он принял более полумиллиона посетителей.

