Посвященную войне в Сирии российскую игру удалили из Steam

Игра «Сирия: Русская буря» (Syrian Warfare), разработанная студией «Играющие кошки» (Cats Who Play), удалена из сервиса Steam. Официальной причиной называют нарушение прав компании GFI, выпустившей ранее стратегию Warfare. На это обратило внимание издание «Канобу».

Сами создатели Syrian Warfare уверяют, что они не использовали ресурсы оригинальной игры, и готовы в случае необходимости предоставить в суде исходные ресурсы, графику, текстуры и исходный код для сравнения с ресурсами, которые принадлежат GFI.

Сообщается, что жалоба поступила не от представителей GFI, а от человека с почтовым адресом на общедоступном ресурсе, который, скорее всего, был недоволен игрой.

В настоящее время студия пытается выяснить у Valve, которой принадлежит сервис, как можно вернуть Syrian Warfare в Steam.

По словам Виталия Шутова из Cats Who Play, если для игры закроют выход на рынок, то это будет иметь катастрофические последствия в финансовом плане для компании. Однако в этом случае разработчики Syrian Warfare выложат игру в свободный доступ. «Для нас "Сирия" это не игра, это принципиальная гражданская позиция! Деньги вторичны», — сообщил представитель студии.

Syrian Warfare представляет собой стратегию в реальном времени. Игра посвящена военному конфликту в Сирии, где правительственные войска и российские спецподразделения сражаются с террористическими группировками.

