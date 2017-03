В новом дополнении Battlefield 1 появится армия Российской империи

Компания Electronic Arts и шведская студия Dice раскрыли подробности о четырех дополнениях игры Battlefield. В состав одного из следующих DLC (загружаемого контента) войдет армия Российской империи. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 1 марта.

Дополнение из комплекта Battlefield 1 Premium Pass называется «Во имя царя» (In the Name of the Tsar). Игрокам предстоит сражаться на трех новых картах: совершить Брусиловский прорыв в Галиции, принять участие в операции «Альбион» на архипелаге в Балтийском море и брать штурмом перевал Лупков.

В Premium Pass также войдут дополнения «Они не пройдут» (They Shall Not Pass) с армией Франции, «Волны перемен» (Turning Tides) с морскими сражениями и «Апокалипсис» (Apocalypse), посвященное самым кровопролитным битвам Первой мировой войны. Кроме того, будут доступны 16 многопользовательских карт, 20 новых видов оружия и новые классы элитных подразделений.

Battlefield — популярная серия военных шутеров от первого лица, которую разрабатывает шведская студия Dice, а издает американская компания Electronic Arts. В новой части действие разворачивается в годы Первой мировой войны. Игра вышла 21 октября 2016 года на ПК, PS4 и Xbox One.