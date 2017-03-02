ЦБ зафиксировал резкий рост нелегальных кредиторов

Банк России в 2016 году выявил 965 организаций, занимающихся нелегальным потребительским кредитованием, за год их число подскочило в два раза. Об этом в четверг, 2 марта, пишет газета «Известия».

В прошлом году ЦБ направил в Генпрокуратуру 96 обращений по 84 банкам с сомнительной деятельностью. В 2015 году было направлено 65 жалоб, в которых фигурировали 62 кредитные организации. «Наша деятельность направлена на создание условий, при которых выгода от недобросовестного поведения как для организаций, так и для их сотрудников будет полностью нивелироваться применением эффективных и соразмерных мер наказания», — сообщили в пресс-службе регулятора.

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ЦБ рассчитывает, что координация усилий с Генпрокуратурой позволит серьезно сократить время, которое уходит на выявление преступлений и сбор доказательств, а также повысит оперативность рассмотрения материалов и передачи их в суд.

В феврале ВТБ призвал регулятор очистить Россию от «банков-помоек». «Процессы, реализуемые ЦБ, укрепляют банковскую систему и выводят экономику из тени, а также способствуют увеличению клиентуры у банков-лидеров, таких как мы», — сказал первый зампред финансовой организации Юрий Соловьев.

11 января зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что завершение процесса оздоровления банковского сектора займет еще около трех-пяти лет. Впрочем, по его словам, есть и более оптимистичные оценки сроков.