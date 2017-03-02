Верховный суд отказал ПАРНАСу в отмене итогов думских выборов

Верховный суд России отказался отменить результаты сентябрьских выборов в Госдуму по иску Партии народной свободы (ПАРНАС). Об этом сообщает ТАСС в четверг, 2 марта.

Суд не выявил нарушений в действиях Центризбиркома России при подсчете голосов избирателей, заявил судья.

О том, что ПАРНАС подал административный иск против ЦИК в ВС РФ, стало известно 10 января. Отмечалось, что, по мнению представителей партии, ЦИК при утверждении итогов выборов допустил ряд ошибок, в частности, не провел проверки по поступившим жалобам.

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В конце ноября 2016 года Верховный суд отказался признать незаконным постановление ЦИК о результатах выборов в нижнюю палату парламента по иску партии «Яблоко». Организация требовала отменить итоги голосования из-за нарушений, якобы допущенных при его проведении.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября. «Единая Россия» по их итогам получила 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. По одному месту получили представители партий «Родина» и «Гражданская платформа». Список ПАРНАС получил поддержку чуть более 0,7 процента голосов при проходном барьере в пять процентов, одномандатники от партии также не смогли набрать достаточное количество голосов.