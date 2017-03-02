Филиппины потребовали проверить отчет правозащитников из Human Rights Watch

Власти Филиппин отклонили отчет правозащитной организации Human Rights Watch, в котором президент страны Родриго Дутерте обвиняется в «внесудебных расправах» над народом. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает Reuters.

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Пресс-секретарь президента Эрнесто Абелла (Ernesto Abella) отметил, что борьба с наркотиками в интересах всей страны. Доклад нью-йоркской организации о произволе полиции, по его словам, не подкреплен никакими доказательствами, и поэтому все утверждения «являются не более чем слухами».

Кабмин потребовал проверить данные отчета. «Все обвинения в несанкционированных действиях полиции должны быть рассмотрены в суде, и в случае признания вины все преступники будут наказаны», — заявил Абелла. — «Если же нет, то это просто голословные утверждения».

В отчете «Лицензия на убийство» рассматриваются 24 дела, в которых 32 человека, подозреваемых в наркоторговле, были хладнокровно убиты полицейскими. По официальным заявлениям, все убийства являлись самозащитой. Глава полицейского управления Филиппин Динардо Карлос обратился к Human Rights Watch с просьбой «не обобщать ситуацию».

Кампания по борьбе с наркотиками на Филиппинах взволновала международное сообщество. С момента ее начала в июне 2016 года около восьми тысяч человек были убиты, около 2,5 тысяч человек погибли от рук полиции и при невыясненных обстоятельствах.