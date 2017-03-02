Российские лыжницы остались без медалей в эстафете на ЧМ

Российские лыжницы заняли пятое место в эстафетной гонке 4 по 5 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первыми финишировали спортсменки из Норвегии. Они преодолели дистанцию за 52 минуты 21,5 секунды. Серебро завоевала команда Швеции (+1.1,6), бронзу — сборная Финляндии (+1.02,1).

Сборная России, в составе которой бежали Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева и Анастасия Седова, уступила чемпионкам 2 минуты 28,6 секунды.

26 февраля победу в командном спринте одержали Сергей Устюгов и Никита Крюков. 24-летний Устюгов выиграл первое золото мирового первенства в карьере.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти продлится до 5 марта.