Российские лыжники Устюгов и Крюков победили в командном спринте на ЧМ

Российские лыжники Сергей Устюгов и Никита Крюков победили в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия). Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале соревнований российская пара преодолела дистанцию за 17 минут 40,69 секунды. Второе место заняли итальянцы Дитмар Ноклер и Федерико Пеллегрино, уступившие победителям 2,14 секунды. Третьими к финишу пришли Сами Яухоярви и Иво Нисканен из Финляндии (плюс 8,64 секунды).

Ранее в этом виде программы россиянки Наталья Матвеева и Юлия Белорукова завоевали серебряные медали.

Для Устюгова эта золотая медаль стала второй на проходящем чемпионате мира. 25 февраля он победил в скиатлоне.

Соревнования в Лахти продлятся до 5 марта.