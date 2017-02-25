Российский лыжник Устюгов победил в скиатлоне на ЧМ в Финляндии

Россиянин Сергей Устюгов одержал победу в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия). Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Устюгов преодолел дистанцию в 30 километров (15 классическим ходом и 15 свободным ходом) за 1 час 9 минут 16,7 секунды.

Второе место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, уступивший россиянину 6,7 секунды. Третьим финишировал еще один норвежец Финн-Хоген Крог. Его отставание от Устюгова составило 31,8 секунды.

23 февраля Устюгов стал серебряным призером ЧМ в спринте. Соревнования в Лахти продлятся до 5 марта.