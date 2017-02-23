Лыжник Устюгов стал серебряным призером ЧМ в спринте

Россиянин Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в спринте свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Устюгов уступил 0,15 секунды итальянцу Федерико Пеллегрино. Время победителя составило 3 минуты 13,76 секунды. Бронзовую награду получил норвежец Йоханнес Хесфлот Клэбо (+0,44 секунды).

Другие представители России Александр Большунов, Антон Гафаров и Глеб Ретивых прошли квалификацию, но выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала.

Чемпионат мира продлится до 5 марта.

В январе Устюгов стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски». 24-летний россиянин выиграл шесть этапов гонки из семи.