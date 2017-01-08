Устюгов прокомментировал победу в «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что победил в многодневке «Тур де Ски» ради отстраненных товарищей по сборной. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Нет никаких эмоций и мыслей в голове. Этот "Тур де Ски" я выиграл не только ради себя, но и ради отстраненных ребят. Парни, у нас получилось! Вся Россия болела за меня», — рассказал Устюгов после гонки.

Спортсмен сумел отстоять свое преимущество в гонке преследования, которая состоялась в воскресенье, 8 января. Ближайший преследователь Устюгова, норвежец Мартин Сундбю, отстал от него на 1 минуту 2,9 секунды. При этом россиянин выиграл шесть этапов «Тур де Ски» из семи.

27 декабря стало известно, что российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Перечисленные спортсмены пропустили «Тур де Ски».

Впервые эта гонка была проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102.