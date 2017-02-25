Устюгов прокомментировал первое золото ЧМ в карьере

Российский лыжник Сергей Устюгов выразил удовлетворение победой в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, проходящим в финском Лахти. Его слова в субботу, 25 февраля, приводит ТАСС.

«Очень рад победе, сегодня мы это сделали. Я понял, что Мартин Сундбю будет играть со мной, будет убегать. Но я тоже сделал рывок. Видел, что он упал, тогда я понял, что надо использовать свои шансы и дожимать», — заявил Устюгов.

Ранее 25 февраля Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира. Он преодолел 30-километровую дистанцию за за 1 час 9 минут 16,7 секунды. Второе и третье место заняли норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю (+6,7 секунды) и Финн-Хоген Крог (+31,8 секунды) соответственно. Это золото ЧМ стало первым в карьере 24-летнего россиянина.

23 февраля Устюгов завоевал серебряную медаль в спринте. Соревнования в Лахти продлятся до 5 марта.