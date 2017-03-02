Опубликован новый трейлер ремейка System Shock

Разработчики из Night Dive Studios в рамках выставки GDC 2017 представили трейлер игры System Shock Remastered на новом движке. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии.

Шутер перенесли на движок Unreal Engine 4, отказавшись от использования Unity. Представитель Night Dive Studios рассказал, что он не позволял до конца раскрыть потенциал готовящегося проекта, поэтому было принято решение искать замену. Процесс переноса занял у разработчиков несколько месяцев.

System Shock Remastered — ремейк оригинальной игры System Shock, вышедшей в 1994 году. Проект создается при поддержке разработчиков первой части, среди которых концепт-художник Робб Уотерс. Студия получила финансирование через площадку Kickstarter и собрала 1,3 миллиона долларов. Игра выйдет во втором квартале 2018 года на ПК, PS4 и Xbox One.