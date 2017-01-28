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Анонсирован сиквел Pillars of Eternity от Obsidian

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Компания Obsidian анонсировала вторую часть ролевой игры Pillars of Eternity. Сбор средств на разработку стартовал на площадке Fig, пишет Polygon.

Сумма в 1,1 миллион долларов, необходимая для разработки Pillars of Eternity 2: Deadfire, была собрана менее чем за сутки. Если разработчикам удастся привлечь 1,4 миллиона долларов, то в игру будет добавлено два новых класса.

Разработчики уверяют, что продолжение игры будет гораздо лучше оригинала: мир игры станет максимально «живым», улучшится графика, искусственный интеллект и анимации персонажей. Игроки смогут перенести сохранения из первой части игры. Релиз Pillars of Eternity 2: Deadfire для Windows, macOS и Linux запланирован на начало 2018 года.

Первая часть Pillars of Eternity вышла для Windows, macOS и Linux 26 марта 2015 года. Действие игры происходит в вымышленной вселенной Эора, страдающей от сверхъестественной напасти: дети в стране Дирвуд появляются на свет «пусторожденными», не имеющими души. Главный герой должен раскрыть свое предназначение и найти путь решения проблемы пусторожденных. Многие критики отмечают, что является достойным наследником классических изометрических RPG и ей было присуждено множество наград и премий.

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