Туроператоры заявили о падении спроса на отдых в Крыму на четверть

Количество заказанных россиянами путевок в Крым на этапе раннего бронирования на лето в январе-феврале упало на 20-25 процентов в сравнении с тем же периодом 2016 года. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает «Интерфакс».

Такие данные агентству привел гендиректор российского туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По прогнозам экспертов компании, турпоток в Крым в текущем году не превысит показатели 2016-го, добавил он.

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В компании «НТК Интурист» заявили, что темпы раннего бронирования туров на полуостров остались на уровне результатов аналогичного промежутка 2016 года.

Гендиректор туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров рассказал, что в феврале спрос на раннее бронирование отдыха в Крыму снизился. При этом в январе этот параметр вырос на 30 процентов в сравнении с первым месяцем 2016 года, отметил он.

«Пик популярности Крыма случился в прошлом году. Сейчас все, кто хотел побывать там, чтобы посмотреть и поставить галочку, съездили. Новой клиентской базы полуостров пока не наработал», — так Ромашкин объяснил спад интереса к отдыху в республике.

В декабре 2016 года в Российском союзе туриндустрии спрогнозировали возможное падение потока путешественников в Крым летом 2017 года из-за возобновления чартеров в Турцию, повышения тарифов в местных отелях и других факторов.