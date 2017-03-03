Деда Мороза в Лапландском заповеднике посетило рекордное число туристов

Усадьбу Деда Мороза в Лапландском заповеднике в Мурманской области за зиму посетило рекордное число гостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора заповедника Сергея Шестакова.

«За эту зиму к Деду Морозу приехали 5 679 человек, тогда как в прошлом году было 4 894 человек», — сообщил Шестаков. Отмечается, что лапландский Дед Мороз — самый северный из всех российских.

В Лапландском заповеднике сохраняется разнообразие представителей заполярной природы. В частности, тут представлена одна из немногих на территории Европы популяция диких северных оленей.

В России существует несколько независимых проектов, связанных с Дедом Морозом. Его официальные резиденции расположены в Великом Устюге, Архангельске и Лапландском заповеднике. Свои Деды Морозы есть в Якутии (Эхээ Дьыл), в Татарстане (Кыш Бабай), в Удмуртии (Тол Бабай).

Основанный в 1930 году для сохранения популяции дикого северного оленя Лапландский государственный природный биосферный заповедник — это одна из крупнейших охраняемых природных территорий в Европе. Также здесь водятся лисы, волки, медведи, лемминги, росомахи, ондатры и около 200 видов птиц.