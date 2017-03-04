ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью

Московский ЦСКА сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в 18-м туре Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу на арене ЦСКА и завершилась со счетом 0:0. На 70-й минуте армейцы остались в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил центральный полузащитник Понтус Вернблум.

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Таким образом, «Зенит» набрал 36 очков и на четыре балла отстает от лидирующего московского «Спартака», который имеет игру в запасе. ЦСКА с 33 очками занимает третье место в таблице.

«Спартак» в воскресенье сыграет на выезде с «Краснодаром». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.