Сын члена Палаты общин Великобритании стал футболистом «Зенита»

Английский полузащитник Джейкоб Гардинер-Смит подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба российской футбольной премьер-лиги.

Футболист будет выступать за российский клуб под 44-м номером. По информации «Чемпионат.com», этой зимой 19-летний хавбек прошел просмотр в молодежной команде «Зенита» и произвел хорошее впечатление на тренеров.

Гардинер-Смит — сын члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера.

Отмечается, что в 2013-2014 годах хавбек стажировался в академиях московских «Спартака» и ЦСКА, а в 2015-м — в молодежных командах английских «Арсенала», «Уотфорда» и «Рединга».