Мужская сборная России по биатлону выиграла общий зачет Кубка мира в эстафетах

Российские биатлонисты заняли первое место в общем зачете Кубка мира в эстафетах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На этапе Кубка мира, который в воскресенье завершился в южнокорейском Пхенчхане, россияне заняли четвертое место. За команду выступали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Первыми финишировали французы, преодолевшие дистанцию за 1 час 12 минут, 9,5 секунды. Второе место заняли австрийцы, третье — норвежцы. Сборная России отстала от лидеров на 1 минуту 11,1 секунды.

В зачете эстафет сборная России набрала 259 очков. Второе место заняла сборная Франции (242), третье — команда Германии (237).

Таким образом, российские биатлонисты в шестой раз завоевали малый «Хрустальный глобус». Больше побед только у норвежцев — 10. В прошлый раз сборная России завоевывала этот титул в сезоне-2014/15.