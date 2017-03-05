Смертник ИГ подорвал себя в штаб-квартире «Джабхат Фатх аш-Шам»

В сирийском городе Аазаз на территории штаб-квартиры исламистского движения «Джабхат Фатх аш-Шам», более известного под старым названием «Джабхат ан-Нусра», прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

В результате теракта семь человек убиты, есть раненые, но их точное число пока неизвестно. Предполагается, что его устроила организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России): подосланный ею боевик проник в здание, где располагается командный пункт конкурирующей группировки, и привел в действие пояс смертника.

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«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт завоевания Сирии») — отделение «Аль-Каиды» в Сирии и Ливане. Изначально была основана в 2012 году под названием «Джабхат ан-Нусра». Позже сменила наименование и вошла в состав исламистской коалиции «Джейш-аль-Фатх». Боевики «Джабхат Фатх аш-Шам» неоднократно совершали военные преступления, расправляясь с пленными солдатами правительственных войск и мирным населением. Организация конфликтует с Сирийской свободной армией и ИГ. В России признана террористической.