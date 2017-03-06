СМИ узнали об острой нехватке боеприпасов у Бундесвера

У вооруженных сил Германии практически не осталось боеприпасов для некоторых видов оружия. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила немецкая Die Welt.

По данным издания, во времена холодной войны нормативы предписывали иметь на складах боеприпасов на 30 суток боевых действий. Однако сейчас резервов боеприпасов для некоторых видов оружия осталось лишь на несколько дней применения.

В связи с этим Бундесвер намерен приобрести в 2017 году 25 миллионов патронов калибра 5,56 миллиметра для автоматических винтовок G36 и пулеметов MG4, которые распределят по шести складам. Вооруженные силы подтвердили эту информацию, не раскрыв стоимость закупок.

При этом отмечается, что боеприпасы должны будут содержать минимальное количество вредных веществ, чтобы быть безопасными для окружающей среды.

В декабре 2016 года Министерство обороны Германии сообщило о значительном снижении боеспособности Бундесвера из-за низкого процента исправности боевой техники. В частности, из 219 находящихся в составе Люфтваффе боевых самолетов Tornado и Eurofighter Typhoon в летном состоянии были 69 машин. Из пяти поставленных к настоящему времени новых военно-транспортных самолетов А-400М к полетам оказалась пригодна одна машина. Из числа трехсот вертолетов исправна была примерно треть машин постройки 1970-80-х годов, а из 244 танков «Леопард-2» к выполнению боевых задач пригодны лишь 132 машины.