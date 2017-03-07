Канадская турфирма предложила «лучшую работу в мире» для двоих

Канадская турфирма Busabout открыла две вакансии, которые она описывает как «лучшую работу в мире». Об этом сообщается на сайте компании.

Busabout ищет временных сотрудников на должность представителя бренда и видеорежиссера. Они должны будут ездить по Европе и снимать об этом ролики, а также публиковать посты в соцсетях.

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Посол бренда должен быть хорошим рассказчиком, любителем приключений и путешествий. Ему также необходимо умение естественно вести себя перед камерой и развитые коммуникативные навыки. Режиссер должен уметь монтировать видео, работать в условиях сжатых сроков, быть творческим человеком и любить туризм.

Соискателям предлагается загрузить на YouTube видео продолжительностью две-три минуты с рассказом о себе и своих навыках. Компания ждет заявки от потенциальных сотрудников до среды, 8 марта, включительно.

Предполагается, что путешествие, в которое отправят режиссера и представителя бренда, продлится с конца апреля по конец сентября. Маршрут, в частности, будет включать в себя Испанию, Францию, Германию, Польшу и Италию. Busabout покроет все расходы сотрудников на проживание, питание и перелеты. По окончании проекта им обещают вознаграждение, однако его размер не уточняется.

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