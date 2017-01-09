В США открылась вакансия няни-туристки с зарплатой в 1,5 тысячи долларов

Видео: five take flight / YouTube

Американская пара Дерек и М'Кензи Тиллотсон (Derek and M'Kenzie Tillotson) ищет няню, которая согласилась бы ездить с ними по миру и присматривать за их тремя малолетними детьми. Об этом супруги рассказали в ролике, который разместили в своем блоге.

Тиллотсоны предлагают няне-туристке зарплату в 1,2-1,5 тысячи долларов в месяц. Путешественники также готовы компенсировать ей еду, жилье и перелеты. Они обещают, что у няни будут один-два выходных каждую неделю.

Проживающая в штате Юта супружеская чета планирует начать путешествие в июле. Сначала они отправятся в Нью-Йорк, оттуда полетят в Исландию, затем побывают в других странах Европы. Рождество Тиллотсоны встретят в Юте, затем поедут на Гавайи, а оттуда в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Завершить путешествие они хотят в июне 2018 года.