Российская компания открыла вакансию туриста с зарплатой в 150 тысяч рублей

Туристический сервис OneTwoTrip ищет кандидата на должность директора по отдыху с зарплатой в 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 28 декабря.

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Сотрудник будет ездить за рубеж, описывать свои впечатления от отдыха в соцсетях, предлагать маршруты поездок и делиться полезными советами с туристами. На путешествия директору по отдыху планируется выделять до 250 тысяч рублей ежемесячно.

Требования к кандидату — коммуникабельность, активность в соцсетях, наличие загранпаспорта и знание английского языка. Претенденты на эту работу должны будут до 28 февраля 2017 года опубликовать в интернете пост-презентацию с фото или видео.

В ноябре крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair открыла вакансию помощника гендиректора. В объявлении данная должность была названа «худшей в Ирландии».