Посольство России осудило продление Канадой военной миссии на Украине

Посольство России в Оттаве осудило решение канадских властей продлить военную миссию на Украине. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter российской дипмиссии.

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«Решение правительства Канады продлить военную миссию на Украине является контрпродуктивным и не содействует внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписано минскими соглашениями», — отмечается в заявлении.

Как подчеркнули российские дипломаты, Канаде следует оказать давление на власти в Киеве, чтобы они выполнили свои обязательства по минским соглашениям и сосредоточились на достижение мирного решения вместо ведения военных действий.

Ранее министр национальной обороны Канады Харджит Саджан заявил, что его страна намерена продлить миссию по подготовке украинских военных еще на два года.

В конце января обострилась ситуация в зоне конфликта в Донбассе. Это произошло после попытки украинских силовиков перейти в наступление.

Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года лидерами ФРГ, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины.