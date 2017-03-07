В сети поглумились над московским гололедом

Пользователи сети обратили внимание на необычно сильный гололед в Москве. Юзеры Twitter и Facebook принялись шутить над скользящими и падающими жителями столицы, а также делиться своими историями на московских улицах.

Некоторые девушки посмеялись над тем, что мужчины при виде них падают без чувств. «Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и падают, падают, падают и сами собой в штабеля укладываются! Как бы самой не навернуться на каблуках-то», — заметила одна из них.

«На улице гололед. Мечта о том, что все мужчины будут у моих ног, начинает сбываться: пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже рядом полежала», — поддержала ее другая.

В Instagram появились видеоролики с хештегом #ледянойдождь, в которых москвичи продемонстрировали лед, плотной коркой покрывший их автомобили.

#москва#ледянойдождь Фото опубликовано @stanislav.siepkin.86

По сообщению Федерального агентства новостей, из-за ледяного дождя в столице, спровоцировавшего гололед, травмы получили 67 человек. За прошедшие сутки (6 марта) в Москве зафиксировано около 700 ДТП, передает телеканал «360».