WADA раскрыло стоимость расследования ситуации с допингом в России

Затраты Всемирного антидопингового агентства (WADA) на расследование ситуации с допингом в России составили почти миллиона долларов. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на сайте организации.

«В общей сложности расследование бывшего главы WADA Ричарда Паунда и расследование канадского юриста Ричарда Макларена стоили WADA 3,7 миллиона долларов», — заявили в WADA. При этом годовой бюджет организации, как уточняется, составляет 30 миллионов долларов.

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24 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал письмо генсека организации Кристофа де Кеппера главам национальных олимпийских комитетов. В нем говорится, что WADA признало недостаточный объем доказательств по многим случаям, упомянутым в докладе Макларена.

При этом в организации объяснили отсутствие свидетельств тем, что многие пробы нельзя повторно проверить.

Доклад Макларена состоит из двух частей. В нем говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга, подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, а также о применении запрещенных препаратов рядом отечественных атлетов.

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На основании первой части доклада многие российские спортсмены пропустили Олимпийские игры 2016 года. Паралимпийская сборная была отстранена от Игр-2016 в полном составе.

На основе доклада Паунда, возглавлявшего независимую комиссию WADA, в ноябре 2015 года российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований. Он руководил организацией с 1999 по 2007 годы.