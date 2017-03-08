Глухие московские сноубордисты оформили золотой дубль на Спартакиаде

Глухие московские сноубордисты завоевали золотые медали на второй всероссийской Спартакиаде инвалидов в соревнованиях девушек и мальчиков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 8 марта, в женском параллельном заезде победу одержала москвичка Елизавета Шанаурина. «Вчера перед соревнованиями по сноуборду проходили лыжи, трассу сильно раскатали. Сегодня все было прекрасно, ехалось намного лучше. После первой попытки в финале я была второй, поэтому очень переживала. Но у меня была цель — завоевать золото, и мне это удалось!», — слова победительницы приводит пресс-служба соревнований.

Второе место заняла сноубордистка из Санкт-Петербурга Виктория Соболева.

Среди юношей золото также завоевал спортсмен из Москвы — Никита Китаев. Серебряным призером соревнований стал сноубордист из Свердловской области Антон Расторопов.

Вторая всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов проходит с 4 по 9 марта в Ханты-Мансийске. В соревнованиях принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет.