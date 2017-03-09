Песков переадресовал Киеву вопрос об оружии в шахтах Донбасса

Россия не является участницей конфликта на юго-востоке Украины и никогда ею не была, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать версии происхождения оружия у ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 9 марта.

«Киеву виднее, откуда могут доставать оружие представители Донбасса, и где это оружие, собственно, складировалось, в каких локациях — накануне начала, по сути, гражданской войны», — заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что необходимо действовать в рамках разбирательства, которое проходит сейчас в Международном суде ООН и стороной которого Россия является.

Накануне, 8 марта, Россия на слушаниях в Международном суде ООН отвергла обвинения Украины в поддержке терроризма и поставках оружия в зону конфликта на юго-востоке страны. Директор департамента МИД по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев заявил, в частности, что «первичным источником оружия военнослужащим ДНР и ЛНР являются складские запасы, которые достались Украине в наследство в 1991 году от Советской армии», причем основная часть складов могла находиться в шахтах Донбасса.

Слушания по иску киевских властей к Москве начались в Гааге в понедельник, 6 марта. В среднем процесс в Международном суде ООН занимает около четырех лет.

О намерении Киева передать в Международный суд ООН данный иск против России в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко стало известно в середине января. В Москве в ответ заявили о намерении использовать в ходе слушаний все доступные средства правовой защиты.