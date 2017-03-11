В сети посмеялись над фото Тома Хэнкса с «буханкой»

Американский актер Том Хэнкс похвастался в соцсетях «своим новым грузовичком». На своей странице в Instagram он выложил снимок с российским автомобилем УАЗ, прозванным в народе «буханкой».

В подписи к фотографии артист отметил, что «отправляется в поездку».

Российские подписчики Хэнкса оставили под снимком множество комментариев. Они поинтересовались, знает ли актер, что это машина российского производства, и предложили ему купить еще парочку таких же. Кто-то даже отметил, что УАЗ лучше других авто подходит для кемпинга.

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Один из подписчиков поинтересовался, точно ли это тот цвет, который артист хотел. Другой спросил, будет ли он брать с собой в поездку печатную машинку.

В то же время в комментариях пользователи отметили, что Хэнкс сделал эту фотографию в Будапеште и вряд ли действительно купил «буханку».

Серийный выпуск коммерческих подноприводных автомобилей УАЗ-452 начался в Ульяновске в 1965 году. 17 февраля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод приступил к выпуску обновленной серии машин.