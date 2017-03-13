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Трамп попросил журналистов помочь ему пожертвовать президентскую зарплату

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп попросил журналистов помочь ему определиться, на какие именно благотворительные цели пожертвовать президентскую зарплату. Как сообщает в понедельник, 13 марта, РИА Новости, об этом заявил на брифинге для СМИ официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Президент намеревается пожертвовать свою зарплату на благотворительность в конце года. Он попросил вас определить, на какие цели это пойдет. Это позволит избежать претензий журналистского корпуса насчет того, куда пошли средства», — приводит его слова агентство.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал в случае победы направить на благотворительные цели свой заработок, полученный в качестве главы государства.

21 января, на следующий день после инаугурации республиканца, стало известно, что на сайте Белого дома появился раздел, в котором будут публиковаться данные о зарплатах его сотрудников.

Годовая зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов. Также за это время он может потратить на личные расходы 50 тысяч долларов со специального счета. Помимо этого, в его распоряжении имеется фонд оплаты поездок в размере 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.

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