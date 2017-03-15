В Крыму предложили созвать новую Ялтинскую конференцию

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил созвать новую Ялтинскую международную конференцию, чтобы завершить дискуссию о принадлежности полуострова. Об этом в среду, 15 марта, он заявил на международном круглом столе «Крымская весна три года спустя: достижения и перспективы», передает РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что в международном праве необходимо отразить положение, закрепляющее право народов на самоопределение в случае, если в государстве произошел военный переворот. «Как это сделать? Созвать новую Ялтинскую конференцию в Крыму», — отметил спикер Госсовета.

По его словам, Ялта — хороший пример в решении сложных вопросов, поскольку в послевоенный период события развивались именно по решению прошедшей здесь встречи. «И нам нужно закончить дискуссию по вопросу признания крымского референдума как законного политического действия», — резюмировал глава парламента.

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Ранее в среду лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой перенести в Крым ряд федеральных ведомств, в том числе Ростуризм и Россотрудничество. По мнению депутата, наделение полуострова частью столичных функций будет стимулировать его развитие.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признает результаты плебисцита и называет эти территории аннексированными. В Москве указывают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Ялтинская конференция союзных держав стала второй встречей лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны. Конференция, посвященная установлению послевоенного мирового порядка, проходила в феврале 1945 года в Ливадийском дворце.