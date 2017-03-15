Миронов предложил перевести Ростуризм и Россотрудничество в Крым

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой перенести в Крым ряд федеральных ведомств, в частности, Ростуризм и Россотрудничество. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 марта.

«Я не вижу причин, почему бы в Крыму не работать, например, Федеральному агентству по туризму или агентству по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — сказал глава справороссов.

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По его мнению, наделение полуострова частью столичных функций будет стимулировать его развитие.

В марте прошлого года председатель совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник предложил перенести столицу из Москвы в Севастополь. По его мнению, это подчеркнет статус города «как неотъемлемой части России и поможет ускорить международное признание Крыма нашей территорией».

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признает результаты плебисцита и называет эти территории оккупированными. В Москве указывают, что процедура соответствовала нормам международного права.