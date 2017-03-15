Юная ростовчанка наступила на голову москвичке во время гандбольного матча

Гандболистка сборной Ростовской области Кристина Котолуп умышленно наступила на голову Александре Пустохиной из команды Москвы во время встречи в финальном турнире первенства России среди спортсменок 2001 года рождения. Соответствующее видео размещено на канале Okolo Handball в YouTube.

Инцидент произошел во время одной из атак столичной команды. Пустохина после контакта с Котолуп оказалась на паркете, после чего получила удар ногой в голову. Арбитр показал гандболистке из Ростова-на-Дону красную карточку. Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 37:33 в пользу ростовчанок.