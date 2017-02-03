Французский гандболист оригинально исполнил пенальти в Матче всех звезд

Знаменитый французский гандболист Грегори Анкетиль оригинально исполнил пенальти во время Матча звезд французской лиги (Hand Star Game). Видео с эпизодом было опубликовано на YouTube-канале Barti et Nono.

Анкетиль развернулся и, стоя спиной к воротам, выполнил крученый удар. Мяч сначала шел мимо ворот, а затем завернул точно в угол.

46-летний Анкетиль является двукратным чемпионом мира в составе своей национальной сборной (1995, 2001), 9-кратным чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов (2002/2003).

29 января сборная Франции стала чемпионом мира по гандболу в шестой раз в истории.