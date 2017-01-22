Сборная России по гандболу проиграла Словении в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная России по гандболу проиграла команде Словении в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего во Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 21 января, и завершилась со счетом 32:26 в пользу словенцев. Самыми результативными игроками в составе российской команды стали Даниил Шишкарев и Александр Деревень, которые забросили по пять мячей. В составе команды Словении шестью голами отметился Данко Сингезар.

На групповом этапе россияне обыграли бразильцев, поляков и японцев, но уступили французам и норвежцам, набрав шесть очков.

В группе А подопечные Дмитрия Торгованова заняли третье место.

Чемпионат мира проходит во Франции с 11 по 29 января. Российские гандболисты не завоевывали медалей мирового первенства с 1999 года, когда в финальном матче турнира уступили шведам.