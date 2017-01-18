Российские гандболисты уступили французам на чемпионате мира

Мужская сборная России по гандболу уступила команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира-2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы А состоялась в Нанте и завершилась победой хозяев турнира со счетом 35:24. Самым результативным игроком в составе российской команды стал Даниил Шишкарев, забросивший шесть мячей.

Несмотря на поражение, россияне гарантировали себе участие в 1/8 финала мирового первенства. 17 января российские гандболисты обыграли поляков и вышли в следующий раунд турнира.

Итоговое место сборной в группе, от которого зависит соперник по 1/8 финала, определится в матче с командой Бразилии 19 января. У обеих команд по четыре очка, они разыграют между собой третье место.

Чемпионат мира проходит во Франции с 11 по 29 января. Российские гандболисты не завоевывали медалей мирового первенства с 1999 года, когда в финальном матче турнира уступили шведам. Французы — действующие чемпионы мира.