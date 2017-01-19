Российские гандболисты обыграли бразильцев на ЧМ

Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Бразилии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, проходящего во Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 19 января, в Нанте и завершилась победой россиян со счетом 28:24. Самыми результативными в составе российской команды стали Дмитрий Ковалев и Сергей Шельменко, забросившие по пять мячей.

В результате сборная России набрала шесть очков и заняла третье место в группе А. На групповом этапе россияне обыграли бразильцев, поляков и японцев, но уступили французам и норвежцам. Соперником команды Дмитрия Торгованова станет проигравший в матче другой группы Испания — Словения.

Чемпионат мира проходит во Франции с 11 по 29 января. Российские гандболисты не завоевывали медалей мирового первенства с 1999 года, когда в финальном матче турнира уступили шведам.